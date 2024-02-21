Москва, 21 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Московская биржа 21 февраля перевела торги ценными бумагами Qiwi в режим дискретного аукциона после того, как их стоимость упала почти на 25%. Сообщение об этом разметили на сайте торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По состоянию на 10:11:00 текущая цена составила 362 рубля (отклонение — 24,74%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что падение курса превысило 20% в течение 10 минут. Завершение дискретного аукциона назначили на 10:45. После окончания специального режима торгов курс ценных бумаг снизился до 360,5 рубля, потеряв с начала дня 24,9%.

Дискретный аукцион на Мосбирже вводят для снижения темпов изменения курса ценных бумаг, когда котировки падают и растут более чем на 20% в течение 10 минут.

Падение курса расписок Qiwi началось после того, как 21 февраля Банк России отозвал банковскую лицензию у «Киви банка». Регулятор обвинил Qiwi в содействии теневому бизнесу, в том числе в проведении операций с криптообменниками и нелегальными онлайн-казино.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система в стране стала абсолютно здоровой. По её словам, систему пришлось очищать из-за того, что в 1990-е туда зашли люди без компетенций и часто «без совести», а также были слабые банки без своего капитала. Из-за этого пришлось отозвать лицензии у многих банков, отметила Набиуллина.

В декабре заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов заявил, что 2023 год стал первым годом за последние 10 лет, когда не отозвали лицензию ни у одного банка в стране. Это свидетельствует, что банковская система стала стабильной, отметил он.

При этом с 2013 года регулятор вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, ещё 15 кредитных организаций прошли финансовое оздоровление.