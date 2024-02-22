Москва, 22 февраля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) представило порядок обращений для возврата денежных средств, размещённых на электронных Qiwi-кошельках. Соответствующая инструкция опубликована в Telegram-канале агентства.

ИА REGNUM Рубль

«Владельцы QIWI Кошельков являются кредиторами третьей очереди в рамках процедуры ликвидации КИВИ Банка (АО)», — говорится в сообщении.

Согласно инструкции, для подачи заявки необходимо распечатать и заполнить предложенную на сайте АСВ форму заявления, после чего направить оформленный документ Почтой России на один из двух указанных адресов.

Уточняется, что к заявлению необходимо приложить копию паспорта и иные доказательства владения электронным кошельком. Предоставить заявление же можно в течение 60 дней с момента введения в отношении банка процедуры банкротства или ликвидации.

Как передавало ИА Регнум, Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». Причиной стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и систематические нарушения требований в области противодействия омыванию доходов.

Позднее в Центральном банке России напомнили, что средства, хранящиеся в электронных кошельках, не застрахованы в системе страхования вкладов, и посоветовали обратиться по этому вопросу в Агентство по страхованию вкладов. При этом, по данным ЦБ, у Qiwi-банка за счёт реализации активов банка и иного имущества хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.