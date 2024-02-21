Москва, 21 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Средства, хранящиеся на электронных кошельках, не застрахованы в системе страхования вкладов. Об этом 21 февраля сообщили в Центральном банке России.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», ― пояснил регулятор в официальной группе «ВКонтакте».

В Центробанке посоветовали клиентам, которые имели деньги на счетах в Qiwi-банке, обратиться в Агентство по страхованию вкладов.

В ЦБ заявили, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Как сообщало ИА Регнум, Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». Причиной стали нарушения федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также систематические нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За последний год регулятор пять раз применял меры к кредитной организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков и продолжил проводить высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Также ЦБ выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

На фоне отзыва лицензии у банка платежные сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелёк», перестали работать.

Московская биржа 21 февраля перевела торги ценными бумагами Qiwi в режим дискретного аукциона после того, как их стоимость упала почти на 25%.