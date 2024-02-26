Москва, 26 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится после президентских выборов в России. Об этом 26 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«До выборов — нет. До выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента», — сказал Песков.

Он добавил, что подготовка к контактам на высшем уровне ведётся. По его словам, эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Путин в ходе телефонного разговора поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем.

14 февраля Песков сообщил, что визит Путина в Турцию может состояться в обозримом будущем, однако точные сроки пока не определены.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4 февраля отмечал, что Путин и Эрдоган обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, включая АЭС «Аккую», ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также так называемый зерновой коридор.

Песков добавил, что президенты России и Турции обсудят тему Украины. Также, по его словам, на повестке встречи лидеров двух государств будут вопросы расчётов между Россией и Турцией, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба.