Белгород, 26 февраля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотник, сообщила 26 февраля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российское военное ведомство также информировало об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. Российские военные около 11:00 мск пресекли очередную попытку Киева произвести террористическую атаку дроном самолётного типа.

Позднее стало известно, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по российской территории, силы ПВО предотвратили его, сбив две украинские ракеты над Чёрным морем.

В этот же день украинские военные обстреляли три района Курской области. В селе Троицком в Кореневском районе три дома получили повреждение: пострадали фасады, окна и крыши. В селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе пострадало одно домовладение, автомобиль и комбайн.

Кроме того, 25 февраля ВСУ нанесли удар беспилотником по больнице в Донецке. В результате попадания дрона в здание больницы повреждено остекление, иных повреждений и разрушений нет. Никто из пациентов и сотрудников больницы по счастливой случайности не пострадал.