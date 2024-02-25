Курск, 25 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. ВСУ 25 февраля обстреляли три района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Три района Курской области были обстреляны со стороны Украины. Пострадавших нет», — сообщи Старовойт.

Он уточнил, что в Глушковском районе в селе Кульбаки повреждение получили газовая труба и ЛЭП. В трёх домах пострадали окна.

В селе Троицком в Кореневском районе три дома получили повреждение: пострадали фасады, окна и крыши. В селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе пострадало одно домовладение, автомобиль и комбайн.

Губернатор сообщил, что всем собственникам пострадавшего имущества власти региона окажут помощь в восстановлении.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны в ночь на 24 февраля проинформировало о сбитом в Курской области украинском дроне. Ещё один беспилотник сбили в Тульской области. Дроны уничтожили дежурные средства ПВО.

Днём ранее, 23 февраля, силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области.