Белгород, 25 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны армии России сбили беспилотник украинской армии над территорией Белгородской области. Об этом 25 сообщили в Министерстве обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В военном ведомстве уточнили, что российские военные около 11:00 мск пресекли очередную попытку Киева произвести террористическую атаку дроном самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля в Минобороны рассказали об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью. Отмечалось, что украинский беспилотник самолётного типа сбили дежурные средства российской ПВО.

Позднее в этот же день в военном ведомстве заявили ещё об одном сбитом БПЛА украинских войск в небе над Белгородской областью. По информации ведомства, силы ПВО сбили дрон около 20:00.

Глава пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил РФ Иван Бигма 25 февраля рассказал, что силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ на купянском направлении. По его словам, это беспилотники «Фурия» и «Валькирия», а также тяжёлый ударный гексакоптер «Баба-яга».