Донецк, 25 февраля, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) по больнице в Донецке. Об этом 25 февраля сообщает Минздрав Донецкой Народной Республики в своём Telegram-канале.

По данным донецкого ведомства, в результате попадания дрона в здание больницы повреждено остекление. Иных повреждений и разрушений нет.

Отмечается, что никто из пациентов и сотрудников больницы по счастливой случайности не пострадал.

На фотографии, прикреплённом к сообщению, видно разбитое окно больницы с повреждённой рамой и небольшие повреждения внутри помещения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ обстреляли три района Курской области. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, в Суджанском, Троицком и в Глушковском районах в результате обстрела повреждены фасады, окна, крыши домов, автомобиль и комбайн. Кроме того, получили повреждения ЛЭП и газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, по данным Министерства обороны РФ, ВСУ пытались нанести ракетный удар по российской территории. Силы ПВО предотвратили удар, сбив две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря.