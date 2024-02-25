Берлин, 25 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Почти половина жителей Германии считает поддержку беженцев с Украины в Германии избыточной, сообщило издание немецкое издание Bild am Sonntag.

Attila Husejnow/Global Look Press

«49% респондентов считают, что украинские беженцы получают «слишком много поддержки», — следует из результатов опроса социологического института INSA.

Согласно данным исследования, лишь 5% придерживаются мнения о том, что оказываемой поддержки мало и чуть более трети опрошенных (35%) считают меры поддержки адекватными.

Кроме того, больше половины немцев считают, что украинские беженцы не смогли интегрироваться в немецкое общество. Так, 51% опрошенных назвали интеграцию украинских беженцев в немецкое общество неудавшейся. Противоположного мнения придерживаются лишь 28% респондентов.

На вопрос, боитесь ли вы, что конфликт на Украине распространится на страны НАТО, 61% ответил утвердительно. В западных регионах Германии страх на этот счёт испытывают больше людей, чем на территории бывшей ГДР. Около трети опрошенных (31%) не считают такой сценарий вероятным. В этой связи, 56% респондентов ответили, что Германия должна активно работать над переговорами между Россией и Украиной.

Более того, 49% опрошенных немцев считают, что Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus. За оправку, согласно опросу, выступили 35%.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал очевидной усталость немецкого общества от ситуации на Украине. Он также отметил, что одобрение действий России в ФРГ приравняли к уголовному преступлению.

В Германии в январе оппозиция потребовала отправить украинских беженцев на родину. Сообщалось, что сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев в Германии составляла 7%, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28%.

В феврале житель немецкого города Гера сообщил, что украинские беженцы выбрасывают в мусорный контейнер даже нераскрытые продукты, которые им выдавали в организации Geraer Tafel, которая занимается помощью людям с маленьким доходом. Немец тогда посетовал, что многие нуждающиеся в Германии остаются без продуктов, в то время как украинцы выбрасывают их нетронутыми.

В мире насчитывается уже более 6 млн украинских беженцев, почти всех их зарегистрировали в европейских странах. Помимо Германии, украинскими беженцами недовольны и в Польше. В январе стало известно, что из-за беженцев с Украины в Польше вырос уровень преступности.