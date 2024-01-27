Варшава, 27 января, 2024, 10:41 — ИА Регнум. В Польше вырос уровень преступности из-за наплыва украинских беженцев, которые садятся пьяными за руль и нарушают законы, сообщила обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.

Patrick Pleul/Global Look Press

«Иностранцы, проживающие в Польше, совершили более 17 000 преступлений», — говорится в материале.

Это на 2400 больше, чем в 2022 году. В течение десяти лет этот показатель увеличился в пять раз. Больше всего преступлений в Польше совершали украинцы, далее идут граждане Грузии и Белоруссии.

По данным Главного управления национальной полиции, 283 иностранных водителей ловили за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Судебные запреты нарушали в основном украинцы — за это были привлечены к ответственности 518 из них. Всего в 2023 году судебные запреты нарушили 871 иностранец.

Журналистка привела историю, когда в июле пьяный водитель с Украины, уходя от полиции, сбил 21-летнюю девушку на повороте. В его крови было больше двух промилле алкоголя.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше, по утверждению властей страны, остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 млн украинцев. Поляков раздражает присутствие русскоязычных украинцев. Многие не понимают, почему украинцы до сих пор не выучили родной или польский языки.

В ноябре 2023 года в Польше по подозрению в убийстве жены и двух дочерей задержали гражданина Украины. На допросе 42-летний мужчина рассказал, что хотел избавиться от проблем, поскольку его жена обижалась на него из-за алкоголизма, долгов и отсутствия работы.

Власти Польши заявили в январе 2024 года о планах урезать помощь украинским беженцам. Польские чиновники отметили, если украинские беженцы уезжают домой на праздники или в отпуск, то, следовательно, им не нужна защита.