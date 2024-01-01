Берлин, 1 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В Германии оппозиция потребовала отправить украинских беженцев на родину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

FILIP SINGER/ЕРА/ТАСС

«Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС», — говорится в статье.

Отмечается, что Германия платит значительно больше денег беженцам, чем на обучение военных ВСУ.

Так, уточнил автор, на выплату пособий для украинских беженцев выделено почти 3 млрд евро, а вся военная помощь Украине составила 5,4 млрд евро.

По данным издания, если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев составляла 7%, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28%.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2024 года украинские депутаты Верховной рады представят законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило 22 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.

Предусматривается, что граждан Украины за границей обяжут проходить те же мобилизационные процедуры и получать повестки, как и не сумевших выехать из страны военнообязанных. Если гражданин не вернётся в военкомат на территории Украины после получения повестки, то это будет считаться нарушением закона с соответствующими последствиями.