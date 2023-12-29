Берлин, 29 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал очевидной усталость немецкого общества от украинского конфликта. Своим мнением он поделился в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна», — рассказал посол.

По его словам, одобрение действий России в Германии приравняли к уголовному преступлению.

Как сообщало 9 декабря ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что Берлин должен быть готов больше помогать Киеву. Он пообещал поддерживать Украину посредством финансовых средств и поставок оружия, добавив, что для его страны это тоже большой финансовый вызов.

22 декабря руководитель объединения розничной торговли в ФРГ Штефан Гент отметил, что украинский и ближневосточный конфликты вынуждают немецких потребителей не раскошеливаться к Рождеству. По его мнению, цифры «не лгут»: ожидается падение продаж на 5–6%.

На следующий день немецкие власти предложили поднять подоходный налог для помощи Украине. Член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер предположила, что солидарность с Украиной можно было бы проявить, установив надбавку к подоходному налогу для военной помощи Киеву.