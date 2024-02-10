Берлин, 10 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В Германии заявили, что потенциальный распад Украины приведёт к появлению не менее 10 млн беженцев, подавляющее большинство из которых поедут в Западную Европу. Об этом 10 февраля сообщило издание Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум

В МВД и федеральной полиции Германии заявили, что не хотят ничего прогнозировать из принципа. Мнение о 10 млн беженцев выразил эксперт по миграции Геральд Кнаус.

«Это уже крупнейшее перемещение беженцев в Европе с 1940-х годов», — заявил он изданию.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире сейчас насчитывается уже более шести млн украинских беженцев, и почти все они зарегистрированы в европейских странах.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года в ООН назвали количество украинских беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что на тот момент около 6,3 млн человек покинули Украину, около 3,7 млн человек покинули свои дома, а около 10 млн человек, или около четверти населения страны, стали беженцами.

После этого стало известно, что из-за украинских беженцев в Польше вырос уровень преступности. Они садятся пьяными за руль и нарушают законы, сообщила обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка, по словам которой, украинцы совершили уже 17 000 преступлений, что на 2400 больше, чем в 2022 году.

Однако в то же время глава киевского режима Владимир Зеленский предложил странам Запада прекратить выплаты украинским беженцам и передать эти деньги украинским властям.