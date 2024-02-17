Берлин, 17 февраля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Украинские беженцы выбрасывают в мусорный контейнер даже нераскрытые продукты питания, которые им выдавали в организации Geraer Tafel в немецком городе Гера, которая занимается помощью людям с маленьким доходом. Об этом написал журнал Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По информации издания, полученной от местных жителей, в мусорке оказались сыры, салаты, йогурты и другие продукты безупречно упакованные и непросроченные.

«Продукты были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам», — пишут авторы.

По словам местного жителя, он видел автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли женщина с мужчиной, в руках у них были пакеты. Содержимое мешков они отправили в желтый мусорный бак.

В этой паре он признал постоянных посетителей заведения общепита, где выдают бесплатные продукты.

«Многие нуждающиеся остаются без продуктов, в то время как некоторые выбрасывают их нетронутыми», — сказал немец.

Сеть общественного питания Garaer Tafel выдаёт продукты более 5 тыс. человек в месяц. После того, как в Германию нахлынули украинские беженцы, число претендентов на бесплатную еду резко увеличилось, признали в Гере.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии заявили, что потенциальный распад Украины приведёт к появлению не менее 10 млн беженцев, подавляющее большинство из которых поедут в Западную Европу.

В мире сейчас насчитывается уже более 6 млн украинских беженцев, почти всех их зарегистрировали в европейских странах.

В январе стало известно, что из-за украинских беженцев в Польше вырос уровень преступности. Они садятся пьяными за руль и нарушают законы, сообщила обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка, по словам которой, украинцы совершили в 2023 году 17 000 преступлений, что на 2400 больше, чем в 2022 году.