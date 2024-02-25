Тель-Авив, Израиль, 25 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 участника антиправительственного протеста в Тель-Авиве. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

В полиции заявили, что митингующие отказались подчиняться требованиям стражей порядка.

«Десятки протестующих перекрыли основные дороги, не подчинялись указаниям полиции и вступили в столкновения с силовиками. 21 протестующий был арестован», — говорится в заявлении местной полиции.

Издание отметило, что в это же время проходил митинг в поддержку заложников ХАМАС. Полиция использовала для разгона антиправительственного митинга водометы. Чтобы оттеснить толпу, конная полиция сбила с ног порядка десяти человек. Некоторым потребовалась помощь медиков.

Антиправительственные митинги начались в центре Тель-Авива 24 февраля. Манифестанты потребовали отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также выступили за проведение досрочных выборов. Также демонстранты требовали прогресса в переговорах с ХАМАС и дипломатического решения израильско-палестинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января на фоне отмечаемого Международного дня памяти жертв Холокоста в Тель-Авиве тысячи человек вышли на акцию протеста в поддержку заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС во время событий 7 октября 2023 года. Собравшиеся заявили о недопустимости повторения трагедий, которые произошли с еврейским народом во время Второй мировой войны и в октябре прошлого года.

Также толпа демонстрантов обратилась к израильскому правительству и мировым лидерам с призывом положить конец мучениям заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Ещё один митинг прошёл в столице Израиля 13 января. На улицы столицы Израиля вышли порядка 120 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля 17 января заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, а операция в Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные регионы. По словам главы израильского правительства, те, кто хочет помешать ЦАХАЛ действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать Тель-Авиву одержать победу в конфликте.

Нетаньяху 23 февраля представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после завершения военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как указал советник главы правительства Дмитрий Гендельман, план предусматривает, что Израиль оставит за собой полную свободу действий на территории палестинского анклава на неограниченный срок. Согласно плану Нетаньяху, в секторе Газа проведут демилитаризацию и дерадикализацию, после чего Тель-Авив разрешит начать восстановление региона.