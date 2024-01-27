Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Тысячи человек в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС во время событий 7 октября 2023 года. Митинг прошёл на фоне отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Собравшиеся на площади перед городским музеем искусств, расположенного у комплекса правительственных зданий, участники акции под лозунгом «Больше никогда!» заявили о недопустимости повторения трагедий, которые произошли с еврейским народом во время Второй мировой войны и в октябре прошлого года.

Также толпа демонстрантов обратилась к израильскому правительству и мировым лидерам с призывом положить конец мучениям заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

На одном из прошлых митингов в Тель-Авиве, прошедшем вечером 13 января, согласно данным издания Times of Israel, на улицы столицы Израиля вышли порядка 120 тысяч человек. После начала митинга стартовал ряд мероприятий, посвящённых 100 дням с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как передавало ИА Регнум, в начале недели в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций прошли дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в начале собрания выступил со своей речью, в ходе которой призвал к немедленному освобождению всех удерживаемых ХАМАС заложников.