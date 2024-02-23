Тель-Авив, Израиль, 23 февраля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после победы над палестинским движением ХАМАС. Советник главы правительства Дмитрий Гендельман опубликовал документ 23 февраля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

План предусматривает, что Израиль оставит за собой полную свободу действий на территории палестинского анклава на неограниченный срок. Кроме того, на границе между сектором Газа и Египтом собрались установить «южный заслон», чтобы помешать усилению террористических группировок.

Согласно плану Нетаньяху, в анклаве проведут демилитаризацию и дерадикализацию. Только после этого Тель-Авив разрешит начать восстановление региона.

«Восстановление сектора Газа станет возможным после демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Восстановление будет осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля», — говорится в документе.

В завершение плана говорится, что Израиль продолжит сопротивляться одностороннему признанию палестинского государства.

Как сообщало ИА Регнум, обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию, убивая и захватывая жителей. Израиль в ответ на это начал войну в секторе Газа. Президент России Владимир Путин назвал атаку палестинских боевиков беспрецедентной, но подчеркнул, что Тель-Авив отвечал достаточно жестоко.

Российский лидер призвал начать разрешать палестино-израильский конфликт с помощью переговоров. Он также выступил за реализацию принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.