Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2024, 02:19 — ИА Регнум. В столице Израиля Тель-Авиве в субботу вечером, 13 января, начался многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС. Акция продлится 24 часа.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Согласно данным издания Times of Israel, на демонстрацию вышло порядка 120 тысяч человек. Около комплекса Министерства обороны Израиля собрались также и родственники заложников. После начала митинга стартовал ряд мероприятий, посвящённый 100 дням с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

При этом параллельно этому митингу в другом израильском городе Хайфа прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся требовали сменить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и провести досрочные выборы. По информации Times of Israel, демонстрацию, ставшей крупнейшей антиправительственной акцией протеста с 7 октября, организовало движение People’s Protest Haifa.

Как передавало ИА Регнум, 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Он подчеркнул, что боевые действия продолжатся до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС и освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.