Курск, 25 февраля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом 25 февраля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Оповещение о ракетной опасности и запуске систем оповещения населения глава Курской области разместил в 01:00 мск.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — уточнил Старовойт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью 23 февраля губернатор Курской области объявил о ракетной опасности в регионе. Режим действовал несколько часов, с 23:20 мск 23 февраля до 05:10 мск 24 февраля.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 февраля российские военные сбили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожили над территориями Курской и Тульской областей.

Кроме того, ещё два вражеских украинских дрона средства ПВО перехватили в Липецкой области. В результате атак беспилотников никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Также Минобороны России сообщило, что вечером 24 февраля Белгородской области в районе восьми часов вечера по московскому времени российские дежурные силы ПВО уничтожили очередной, третий по счёту за день дрон ВСУ.