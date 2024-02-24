Тула, 24 февраля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Третий по счёту беспилотник обезвредили за ночь российские военные в Тульской области, сообщило 24 февраля в своём Telegram-канале министерство по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто не пострадал. Кроме того, как уточнили в министерстве, удалось избежать разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 февраля глава Брянской области Александр Богомаз написал о том, что в регионе уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Его фрагменты упали в Стародубском муниципальном округе.

Кроме того, Минобороны России объявило о том, что в Белгородской области также обезвредили один дрон ВСУ. Позже ведомство проинформировало о двух сбитых беспилотниках в Курской и Тульской областях.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении неустановленного летального аппарата в районе хутора Трудовая Армения Каневского района. После этого начался пожар, который через некоторое время ликвидировали.