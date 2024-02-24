Белгород, 24 февраля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. В Белгородской области в районе восьми часов утра по московскому времени российские дежурные силы ПВО уничтожили дрон ВСУ, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российское оборонное ведомство ранее сообщало о попытке ВСУ запустить беспилотник самолётного типа в сторону объектов на территории Белгородской области. Украинский дрон уничтожили силы ПВО.