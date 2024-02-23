Москва, 24 февраля, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Российские военные ночью 24 февраля сбили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атаку дронов удалось пресечь приблизительно в 00:15 по московскому времени.

Ранее министерство по региональной безопасности Тульской области проинформировало о двух обезвреженных в регионе дронах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, вечером 23 февраля глава Курской области Роман Старовойт написал, что в его регионе объявили ракетную опасность. Позже он отметил, что в области работают средства ПВО.

Минобороны РФ также сообщало, что примерно в 10:20 мск ВСУ пытались атаковать двумя дронами объекты на территории России. Российским силам ПВО удалось сбить эти воздушные цели.