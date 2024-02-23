Курск, 23 февраля, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили власти Курской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», — написал губернатор.

Он призвал жителей региона, которые находятся в домах, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто оказался на открытой местности, Старовойт порекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 февраля ВСУ обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области. Никто не пострадал. В результате прилётов в селе Гоголевка Суджанского района оказались повреждены тракторы и личный автомобиль, которые находились в ангаре частного предприятия.

На хуторе Олешня в этом же районе получило повреждение одно домовладение и перебило линию электропередачи. В селе Гордеевка Кореневского района ударом было частично нарушило электроснабжение, а в Троицкое выбило окна в четырёх домовладениях

Днём 23 февраля в небе над Курской областью российские военные уничтожили два беспилотника украинских войск.