Курск, 24 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Ракетную опасность, объявленная ранее в курской области, отменили. отменена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! Отбой ракетной опасности», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Режим ракетной опасности действовал на территории области с 23:20 23 февраля до 05:10 24 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 24 февраля сбили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) два украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны уничтожили над территориями Курской и Тульской областей. В ведомстве уточнили, что атаку беспилотников удалось пресечь приблизительно в 00:15 по московскому времени.

Ранее министерство по региональной безопасности Тульской области проинформировало о двух обезвреженных в регионе дронах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Позднее региональном ведомстве сообщили о третьем по счёту обезвреженном беспилотнике в Тульской области. Его поразили дежурные средства ПВО Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений.

Ещё два украинских дрона средства ПВО перехватили в Липецкой области.