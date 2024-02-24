Москва, 24 февраля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Российские военные ночью 24 февраля отразили четырёх попытки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех регионах России, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что нападения удалось отразить в Курской, Липецкой и Тульской областях с помощью работы сил противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что все эти атаки были отражены в период 00:20 до 02:00 по московскому времени.

Ранее ведомство проинформировало о двух сбитых БПЛА в Курской и Тульской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 февраля глава Липецкой области Игорь Артамонов написал о том, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание, которое удалось потушить. Он добавил, что по неподтвержденной информации, пожар мог вспыхнуть из-за падения летательного аппарата.

Власти Тульской области сообщили, что в ночь с 23 на 24 февраля в регионе обезвредили три украинских беспилотника.