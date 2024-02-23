Москва, 23 февраля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Ударные группы армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожили опорные пункты и пункт управления беспилотниками украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом 23 февраля сообщили в Telegram-канале Министерства обороны.

РИА Новости/ Пресс-служба ОАК/Нина Падалко

Удары российские военные произвели неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

«Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полёт проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолёт не подвёл», ― рассказал лётчик разведывательно-ударного вертолёта Ка-52.

Он добавил, что при выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске «Стингера». Пилоты выпустили тепловые пушки и отвели ракету.

Авиационный наводчик доложил, что все цели успешно поразили. После этого экипаж вернулся в место временной дислокации.

В Минобороны уточнили, что в состав каждой ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 («Аллигатор»), транспортно-боевой вертолёт Ми-35 и многоцелевой вертолёт Ми-8. Также во время боевого вылета лётчиков сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил России на авдеевском направлении в течение суток 21 февраля продолжили продвижение, занимая более выгодные рубежи и позиции. В этом районе российские бойцы отразили девять атак украинских штурмовиков возле Новгородского, Ленинского, Бердычей, Ласточкина и Первомайского в ДНР.

В ходе боёв ВСУ потеряли убитыми и ранеными 145 бойцов, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 американского производства и 26 автомобилей.

На донецком направлении ВС России освободили село Победа. В этом районе украинская армия потеряла более 410 военных, один танк и другую боевую технику.

В тот же день на купянском направлении украинская армия потеряла две единицы американской военной техники — артсистему М777 и гаубицу М198. Потери в живой силе составили до 30 бойцов.

Также российские военные нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районе села Петропавловка и отразили три атаки ВСУ в районе села Синьковка.