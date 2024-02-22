Москва, 22 февраля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Украинская армия на купянском направлении за сутки потеряла две единицы американской военной техники — артсистему М777 и гаубицу М198, а также ряд других орудий, сообщил 22 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Также ВСУ на купянском направлении потеряли за сутки до 30 военных, два бронетранспортёра и три автомобиля.

Российские военные нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районе села Петропавловка и отразили три атаки ВСУ в районе села Синьковка.

Конашенков также сообщил, что на южнодонецком направлении за сутки украинская армия потеряла до 155 военных, танк, два БТР, боевую машину ЗРК «Стрела-10», три автомобиля, гаубицу «МСТА-Б», пушку М-46 и станцию радиоэлектронной борьбы.

На херсонском направлении российские военные уничтожили за сутки два танка, две боевые бронемашины и семь автомобилей. ВСУ потеряли 50 военных.