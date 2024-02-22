Авдеевка, ДНР, 22 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил России, участвующие специальной военной операции на авдеевском направлении, в течение прошедших суток продолжили продвижение, занимая более выгодные рубежи и позиции, сообщил 22 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он доложил, что российские бойцы в этом районе за сутки отразили девять атак украинских штурмовиков возле населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское в ДНР.

«Противник потерял до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США», — сообщил Конашенков.

Кроме того, на донецком направлении ВС России освободили село Победа в ДНР. В этом районе действий украинская армия потеряла более 410 военных, один танк и другую боевую технику.

Накануне Конашенков также доложил, что российские военные улучшили позиции на авдеевском и донецком направлениях, отразив семь контратак со стороны ВСУ. Потери украинской армии составили до 450 военных, танк, четыре БМП, шесть бронемашин, пять автомобилей, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

Минобороны также опубликовало кадры с мест, где в Авдеевке шли наиболее ожесточённые бои при её освобождении. Как рассказали российские бойцы, больше всего самых боеспособных сил ВСУ собрали возле железнодорожного вокзала. Огневые точки украинских подразделений были почти в каждом доме, отметили российские солдаты.