Берлин, 22 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Европейские политики должны сосредоточить свои усилия на мирном урегулировании конфликтов и формировании в Европе нового миропорядка с участием России. Такое мнение высказал на заседании парламента ФРГ депутат бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи.

Известия/Константин Кокошкин

«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия», — заявил он.

Гизи указал на необходимость сосредоточиться на более активной дипломатии, соблюдении баланса интересов, а также уважении международного права всеми сторонами.

Парламентарий напомнил, что Запад нарушил международное право в ходе войн в Югославии и Ираке, сделав эти конфликты «ужасной нормой».

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