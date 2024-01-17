Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Мировой порядок, развивавшийся с даты окончания Второй мировой войны, подошёл к концу, формируется какой-то новый миропорядок, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тему в ходе трансляции, которая велась 16 января на сайте форума, поднял модератор сессии — норвежский политик, бывший глава МИД страны Бёрге Бренде. Он спросил Салливана, удастся ли сохранить преимущества предыдущего положения вещей в новой эре, и получил утвердительный ответ.

«Мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», — ответил Салливан.

По его мнению, частью этой стратегии станет «защита от агрессии Российской Федерации».

На этапе переходного периода советник Байдена предлагает «дать слово» тем государствам, у которых раньше не было возможности «влиять на ситуацию». В пример Салливан привёл вхождение Африканского союза (АС) в «Большую двадцатку».

Признав новую реальность непростой, поскольку соперничающие между собой державы взаимосвязаны, представитель Белого дома призвал инвестировать не только в США, но и в союзников.

«Чтобы вместе находить решения для мировых проблем», — пояснил он.

Когда Бёрге Бренде попытался уточнить, идёт ли речь о многополярном мире, Салливан ответил уклончиво, отметив, что раз страны справились с пандемией, то смогут решить и проблемы и климатического, и ближневосточного кризисов. По его словам, мировая полярность — вопрос политической воли как внутри США, так и в других государствах, а чтобы она появилась, необходимо «объединять усилия» и «добиться политических решений на необходимых уровнях».

G20 и расширившийся БРИКС

Россию на сентябрьском саммите G20 2023 года представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а Китай — премьер Госсовета Ли Цян. Африканский союз (АС) приняли в G20 в качестве постоянного члена, сообщал 9 сентября 2023 года на открытии саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, это укрепит G20, а также усилит голос Глобального Юга.

«Расчёт на то, что в отсутствие на саммите Путина и Си Цзиньпина Евросоюзу удастся переманить на свою сторону африканские страны, явно наивен и не оправдан», — отмечал ИА Регнум в июле 2023 года ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. По его мнению, Брюссель едва ли может сделать африканским странам какие-то выгодные предложения в обмен на их отдаление от Москвы и Пекина.

В преддверии саммита «двадцатки» неспроста упоминался и расширившийся БРИКС. По количеству членов это объединение ведущих незападных стран догоняет «полузападную» G20: в БРИКС теперь не пять, а одиннадцать стран. Именно это международное объединение эксперты называют точкой сборки многополярного мира.

«Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», — подчеркивал российский президент Владимир Путин, выступая 23 августа 2023 года на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в режиме видеоконференции. По его словам, Россия выступает против какой бы то ни было гегемонии.

Доктрину Монро — на свалку истории

О том, что интересы России нацелены на повышение роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, содействие трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют государств БРИКС во взаимной торговле, заявила в ходе брифинга 12 января 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирования надежных основ евразийской безопасности, были подчеркнуты в ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И 10 января 2024 года.

«БРИКС — это механизм создания международной системы торговли и экономического сотрудничества, независимый от американоцентричной системы, которая сейчас используется для ведения санкционной войны против России и других государств. Эта агрессия заставляет наши страны объединяться и создавать новые, независимые институты и форматы взаимодействия», — пояснил ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, если России удастся углубить интеграционные процессы, БРИКС, по сути, превратится в самый настоящий «первый мир» XXI века. В него будут входить почти все региональные лидеры — Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран.

Как сообщало ИА Регнум, право США устанавливать свой «миропорядок, основанный на правилах», содержится в одной из первых геополитических стратегий Вашингтона — «доктрины Монро». В декабре 2023 года ей исполнилось 200 лет. Призыв пятого президента США Джеймса Монро послужил основанием и прикрытием для захвата американцами под предлогами распространения «демократических ценностей» огромных земель.

«Опираясь на присвоенное себе право распоряжаться в Новом Свете, США аннексировали по итогам американо-мексиканской войны 1846–1848 годов более половины территории тогдашней Мексики, включая Техас и Калифорнию», — напомнила в Telegram-канале осенью 2023 года Мария Захарова.

По её словам, данная доктрина остаётся одним из символов американского неоколониализма. Вместе с тем Захарова считает, что «право» США устанавливать свой миропорядок, базирующееся на вере в собственную исключительность, не остановит естественный ход истории и стремление народов к более справедливому, многополярному мироустройству на основе принципов равенства и взаимоуважительного диалога государств, уважения и сохранения различных цивилизаций, религий и культур.

«Проблема в том, что правящим кругам США крайне сложно примириться с меняющимся миропорядком. И многие из них просто органически неспособны отойти от мышления в категориях собственного превосходства», — отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

Дипломаты считают, что доктрина Монро уже изжила себя и администрации США следовало бы выбросить её на свалку истории.