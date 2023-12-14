Вена, 14 декабря, 2023, 08:25 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов нет шансов на сохранение устаревшего однополярного мира с ними во главе, и для сохранения международной стабильности им необходимость как можно скорее признать многополярную модель мира. Об этом 14 декабря написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Постпред напомнил, что концепцию многополярного мира ещё конце XX века выдвинул Евгений Примаков и сейчас она всё больше становится реальностью.

Власти США не принимают этого факта и пытаются сохранить устаревшую и недемократическую концепцию мира, где они — единственный полюс, однако «у них нет шансов», отметил он.

Ульянов уточнил, что у Соединённых Штатов есть все причины, чтобы остаться одним из важных полюсов в новом, более демократическом многополярном мире.

«Чем скорее Вашингтон это признает, тем лучше для того, чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень стабильности в международных делах», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 7 декабря, что экономические отношения в мире меняются и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Он подчеркнул, что российская сторона является сторонницей реально демократической модели развития глобальной экономики, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности.

Глава государства 28 ноября исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как не зависящего ни от кого государства. Путин подчеркнул, что Россия находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство.