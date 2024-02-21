Анкара, 21 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Многие страны симпатизируют России из-за её принципиальной позиции на мировой арене, несмотря на многолетние попытки Запада изолировать РФ. Об этом сообщает турецкое издание DikGAZETE.

Виталий Белоусов /РИА Новости

«Российская Федерация, вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать её в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях, занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок», — пишет издание.

Как говорится в тексте, многие государства поддерживают Россию из-за чёткой антиимпериалистической и антиколониалистской позиции. Газета отмечает, что Москва предпочитает общаться со всеми на равных и прилагает все усилия, чтобы защитить международно-правовые нормы, тогда как «некоторые известные страны» пытаются навязать миру свои правила.

Также издание указывает ещё на один фактор, вызывающий поддержку России в мире — уникальное сочетание глубоко укоренившихся традиций и открытость современным идеям. СМИ приводит статистику, согласно которой РФ превосходит ведущие западные страны по расходам на образование и по доле выпускников в сфере информационных технологий.

Газета подчёркивает, что изолировать Россию оказалось невозможно и по другим причинам. Среди них — географические масштабы страны, численность населения, огромные ресурсы и сильная экономика. Несмотря на санкции, Российская Федерация поднялась на пятое место в мире в рейтинге стран по величине валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, в то время как Европа занимает третье место по всем этим параметрам.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в своём выступлении на Всемирном русском народном соборе в ноябре 2023 года сказал, что битва страны за суверенитет, за справедливость носит без преувеличения национально-освободительный характер, потому что она отстаивает безопасность и благополучие её жителей, а также высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией.