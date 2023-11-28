Москва, 28 ноября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября, исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как независящего ни от кого государства. Глава государства подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство.

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«Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что битва России за её суверенитет имеет национально-освободительный характер и неразрывно связана с безопасностью народа страны и историческим правом на независимость. Как отметил президент, Россия стала сильнее, а россияне, отказываясь от наносного, обращаются к подлинным ценностям.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин назвал Россию «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. В речи на заседании Совета законодателей в Петербурге глава государства отметил, что исторически русские парламентарии искренне стремились служить на благо Отечества и людей, что необходимо продолжать и сейчас, постоянно работая над повышением уровня жизни россиян и их благосостояния.