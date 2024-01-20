Лондон, 20 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Бывший генсек НАТО и член Палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон высказал мнение о том, что Москва, Пекин и Тегеран будут определять мировой порядок, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Алексей Даничев./ РИА Новости

«Если они проиграют, проиграем и мы, <…> потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы. И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире», — приводит газета слова 77-летнего политика, который добавил, что нынешняя ситуация представляет собой «практически противостояние альянсов».

По его словам, Великобритания, Евросоюз и США должны принять планы по оказанию многолетней помощи Украине. Только такая демонстрация решимости, полагает Робертсон, может оказать влияние на политику Москвы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Глава государства 19 декабря 2023 года заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина опасна для украинцев. Он уточнил, что речь идёт «о совершенно любой Украине», а не только о нынешнем «бандеровском политическом режиме». Государство, образованное на исторических российских территориях, Медведев назвал «раковым новообразованием под именем Украина». И теперь, кто бы ни стоял у руля, это не добавит легитимности его правлению, считает Медведев. Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что на этом основании поводы для возобновления военных действий будут сохраняться практически всегда.

Он также подчеркнул, что убийство Украины может произойти и через десять, и через пятьдесят лет, и что его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО.

Назвав украинцев «практичными людьми», исключив из их числа «отмороженных националистов», заместитель главы Совбеза РФ предположил, что граждане «искусственной страны», выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, выберут в конечном счёте жизнь.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 17 января подчеркнула: бригада главы киевского режима Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины и её людей, которые лишены права самим решать свою судьбу. Дипломат также считает, что будущее Украины должен решать украинский народ, а не Запад.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.