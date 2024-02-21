Вашингтон, 22 февраля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обозначил своё несогласие с его сравнением действий Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«В контексте общей дискуссии о конфликте в Газе (Энтони Блинкен. — Прим. ред.) ясно дал понять, что мы не согласны с этой позицией», — указал Миллер, отметив, что в среду у госсекретаря была возможность обсудить эти высказывания на встрече с президентом Бразилии.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля по своему характеру могут быть сравнимы с преступлениями нацистской Германии в отношении евреев. Также бразильский лидер назвал конфликт в секторе Газа войной между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя высказывания Лулы да Силвы, назвал слова президента Бразилии постыдными. Премьер подчеркнул, что Израиль борется за свою защиту и за своё будущее, соблюдая при этом международное право.

19 февраля глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Луиса Инасиу Лулу да Силву из-за его высказываний о конфликте в секторе Газа персоной нон грата. На фоне этого бразильское внешнеполитическое ведомства вызывало израильского посла в Бразилии Даниэля Зоншайна.