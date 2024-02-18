Тель-Авив, Израиль, 18 февраля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которых он сравнивал Холокост и действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, постыдны. В связи с этим МИД Израиля вызовет посла Бразилии для строгого выговора, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Высказывания президента Бразилии постыдны и имеют серьёзные последствия. Речь идёт о принижении значения Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на защиту. Сравнивать действия Израиля с устроенным нацистами Холокостом и Гитлером — значит переходить красную черту», — написал Нетаньяху в официальном Telegram-канале для русскоязычной аудитории.

По словам премьера, Израиль борется за свою защиту и за своё будущее «до полной победы», соблюдая при этом международное право.

«Мы с министром иностранных дел Исраэлем Кацем решили немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого выговора», — заключил Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, Луис Инасиу Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

17 февраля Нетаньяху заявил, что урегулирование конфликта с палестинцами возможно лишь через прямые переговоры между сторонами без каких-либо предварительных условий. Он добавил, что Тель-Авив будет вести войну в секторе Газа до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Кто намерен помешать Израилю действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать ему выиграть войну, добавил он. Премьер заверил, что операция в Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос необходимо мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.