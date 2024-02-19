Бразилиа, 20 февраля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Бразилии вызвало израильского посла в этой латиноамериканской стране Даниэля Зоншайна после того, как власти Израиля объявили бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата, 19 февраля сообщил портал G1.

Department for Culture, Media and Sport Флаг Бразилии

Дипломата попросили прибыть для разговора во дворец внешнеполитического ведомства, который находится в Рио-де-Жанейро.

Также стало известно, что Бразилия отозвала для консультаций своего посла в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лула да Силва заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа израильскими военными по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев. Он также выразил мнение о том, что происходящее на Ближнем Востоке является не вооружённым конфликтом между солдатами, а войной между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми.

18 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал высказывание Лулы да Силвы серьезным и постыдным. Кроме того, он решил вызвать посла Бразилии в Израиле для провидения беседы.

19 февраля министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил персоной нон грата в стране Луиса Инасиу Лулу да Силву из-за его слов о конфликте в секторе Газа.