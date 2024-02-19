Тель-Авив, Израиль, 19 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персона нон грата из-за сравнения конфликта в секторе газа с Холокостом, сообщил телеканал i24.

Сергей Бобылев РИА Новости Президент Бразилии Лула да Силва (справа)

Кац вызвал посла Бразилии Федерико Майера после замечаний президента Бразилии, которые в Израиле сочли антисемитскими.

«От моего имени и имени граждан сообщите президенту, что он является нежелательной личностью в Израиле до тех пор, пока не откажется от своих заявлений», — заявил Кац.

Глава МИД Израиля в этой связи назвал сравнение войны Израиля против ХАМАС со зверствами нацистов позором.

Кац показал послу Бразилии мемориал «Книга имен», открытый в 2023 году в центре памяти жертв Холокоста. Там находятся более чем 4,8 млн имён жертв Холокоста.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля во время поездки в Эфиопию президент Бразилии дал оценку действиям армии Израиля в секторе Газа. Он заявил, что массовые убийства гражданского населения в секторе Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 февраля назвал постыдными слова Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которых он сравнивал Холокост и действия израильской армии в секторе Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился в октябре 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Глава государства добавил, что решать палестинский вопрос необходимо мирными средствами.