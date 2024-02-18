Бразилиа, 18 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит бразильский новостной портал G1.

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«То, что происходит в секторе Газа и с палестинским народом, ещё никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев. Это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. В январе подобный иск подала и Никарагуа.

В министерстве иностранных дел Израиля, комментируя иски, потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы те выступили против него в Международном суде ООН. Обвинения в геноциде в ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 февраля заявил, что урегулирование конфликта с палестинцами возможно лишь через прямые переговоры между сторонами без каких-либо предварительных условий. Он добавил, что Тель-Авив будет вести войну в секторе Газа до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Кто намерен помешать Израилю действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать ему выиграть войну, добавил он. Премьер заверил, что операция в Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.