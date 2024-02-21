Мадрид, 21 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский вертолёт на Украину, перед смертью недолго прожил в испанском муниципалитете Вильяхойос. Об этом сообщила газета Mundo.

Defence Intelligence of Ukraine Максим Кузьминов

По словам соседей, Кузьминов пробыл в этом районе всего несколько дней. Издание добавило, что его не узнали ни в супермаркете, ни в ресторане, ни в церкви рядом с местом, где обнаружили его тело. Также неизвестно, жил ли Кузьминов в этом квартале.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что тело, предположительно, Кузьминова с по меньшей мере полудюжиной пулевых ранений нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте 19 февраля, сообщила газета ABC. Труп обнаружил сосед 13 февраля.

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в тот же день подтвердил факт смерти перебежчика. По данным источников ГУР, пилота могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую девушку.

Согласно одной из версий следствия, Кузьминова ликвидировали украинские спецслужбы как неудобного свидетеля, сообщили испанские СМИ.

Также выяснилось, что документы, обнаруженные у убитого лётчика, не соответствовали его личности и принадлежали 33-летнему украинцу.

Расследование убийства в Испании засекретили. В пресс-службе испанской гражданской гвардии заявили, что о его деталях сообщат власти другого государства. При этом сотрудники испанской полиции подтвердили факт убийства перебежчика.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал лётчика предателем и преступником. По его словам, Кузьминов стал моральным трупом ещё когда планировал преступление.