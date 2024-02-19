Москва, 19 февраля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который угнал на Украину вертолёт Ми-8.

Кадр из видео Максим Кузьминов

«Можем подтвердить», — цитируент Юсова Страна. ua.

Ранее в этот день ряд испанских СМИ сообщил, что в предположительно тело лётчика Кузьминова обнаружили в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Отмечалось, что у погибшего было несколько огнестрельных ранений.

Как сообщает Daily Information, труп обнаружил сосед в прошлый вторник, 13 февраля.

При этом украинские СМИ заявили о некоторых несостыковках в сообщениях о гибели, предположительно Кузьминова. Так, изначально СМИ сообщалои, что убит «некий 33-летний украинец». Однако самого лётчику 28 лет. При этом российские Telegram-каналы обсуждают версию намеренного вброса со стороны украинских спецслужб.

Официальных подтверждаений гибели Кузьминова не было.

Тем не менее, Eureka news, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, пишет, что погибший именно Кузьминов, и что в последнее время у него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Соседи мужчины жаловались в полицию на неадекватное поведение иностранца. Заявляли, что «он часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни».

По вышеупомянутым фактам, как пишут испанские СМИ, у полиции есть версия, согласно которой украинские спецслужбы устранили неудобного свидетеля.

Данные о том, что Максим Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область появились в августе 2023 года. В украинском телеэфире сам лётчик заявил, что за измену Родине получил от украинских спецслужб $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на вражеском аэродроме. ФСБ расследует уголовное дело о госизмене.