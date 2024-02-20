Москва, 20 февраля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Лётчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт Ми-8, стал моральным трупом ещё когда планировал это преступление. Об этом 20 февраля журналистам заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Кадр из видео Максим Кузьминов

Комментируя сообщения о смерти Кузьминова в Испании, он добавил, что в России принято говорить о покойнике или хорошо, или ничего.

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», ― подчеркнул Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, Кузьминов угнал российский вертолёт Ми-8 в Харьковскую область в августе 2023 года. В украинском телеэфире он поделился, что измену Родине украинские спецслужбы оценили в $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на аэродроме ВСУ. ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

Газета ABC 19 февраля сообщила о том, что тело, предположительно, Кузьминова с по меньшей мере полудюжиной пулевых ранений нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Труп обнаружил сосед 13 февраля.

Представитель Главного управления разведки украинского минобороны Андрей Юсов в тот же день подтвердил факт смерти перебежчика. По данным источников ГУР, пилота могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую девушку. Отмечалось, что на найденном неподалёку от места инцидента сгоревшем автомобиле могли скрыться стрелявшие в Кузьминова.

Испанские СМИ написали, что, согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, Кузьминова как неудобного свидетеля ликвидировали украинские спецслужбы.

Испанское агентство EFE 20 февраля со ссылкой на источники сообщило, что документы, обнаруженные у убитого лётчика, не соответствовали его личности и принадлежали 33-летнему украинцу.