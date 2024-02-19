Мадрид, 19 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В Испании, предположительно, нашли тело лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт, сообщила газета ABC.

Kuhlmann

Официально информация не подтверждалась.

Издание Eureka news, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, пишет, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали полиции, что «иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни».

По вышеупомянутым фактам у полиции также есть версия, согласно которой украинские спецслужбы устранили неудобного свидетеля. Первым о произошедшем написала газета ABC, сообщив об убийстве 33-летнего украинца в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Тело было найдено по меньшей мере с полудюжиной пулевых ранений на пандусе гаража

Как сообщает Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, 13 февраля.

Данные о том, что Максим Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область появились в августе 2023 года. В украинском телеэфире сам лётчик заявил, что за измену Родине получил от украинских спецслужб $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на вражеском аэродроме. ФСБ расследует уголовное дело о госизмене.