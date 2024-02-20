Мадрид, 20 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Расследование убийства в Испании, предположительно, угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину лётчика-перебежчика Максима Кузьминова засекретили. О его деталях сообщат власти другого государства. Об этом 20 февраля заявили в пресс-службе испанской гражданской гвардии.

Кадр из соцсети

«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, детали которого засекречены. Дополнительную информацию будут давать власти иностранного государства», — процитировало слова представительницы правоохранителей Испании «РИА Новости».

Сотрудница правоохранительных органов королевства отметила, что во время расследования убийства нашли поддельные документы, принадлежность которых в настоящее время устанавливает следствие.

Она отказалась отвечать на вопросы о личности убитого и уточнять какие-либо другие детали произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, испанская газета ABC 19 февраля сообщила об обнаружении, предположительно, тела лётчика-перебежчика Кузьминова. По её информации, тело с не менее чем шестью пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража.

Источники в Главном управлении разведки минобороны Украины вечером того же дня заявили украинским СМИ, что предателя могли убить, когда он пригласил к себе в гости бывшую девушку. По их словам, стрелявшие в перебежчика могли скрыться с места инцидента на сгоревшем автомобиле, обнаруженном неподалёку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что в Кремле не располагают информацией о смерти в Испании перегнавшего на Украину вертолёт Ми-8 Кузьминова. Представитель Кремля уточнил, что ему неизвестно о таких сообщениях по дипломатическим каналам.

Позднее в этот же день глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик-предатель стал моральным трупом ещё когда планировал своё преступление.

В августе 2023 года стало известно, что Кузьминов угнал военный вертолёт Ми-8 на контролируемую Киевом территорию. Находившихся с перебежчиком в вертолёте штурмана Хушбахта Турсунова и бортового техника Никиту Кирьянова, не знавших о его планах, расстреляли после приземления на подконтрольной киевским властям территории. Позднее Кузьминов рассказал, что получил за угон вертолёта от Киева $500 тыс. (48,7 млн рублей).