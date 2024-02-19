В Киеве сообщили подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолёт
ГУР допустило, что Кузьминова убили после того, как он пригласил бывшую девушку
Киев, 20 февраля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Убийство лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский вертолёт Ми-8, могло произойти после того, как он пригласил к себе в гости свою бывшую девушку, 19 февраля сообщило интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины.
По словам собеседника издания, недалеко от места происшествия нашли сгоревший автомобиль. Предположительно, именно на этой машине скрылись лица, которые стреляли в Кузьминова.
Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля испанская газета ABC проинформировала, что в Испании обнаружили тело Максима Кузьминова. Позже ГУР минобороны Украины подтвердило эту информацию.
Издание Daily Information уточнило, что труп Кузьминова обнаружил его сосед ещё 13 февраля. В свою очередь портал Eureka news, со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании, сообщил о том, что в последнее время у лётчика были проблемы с алкоголем и наркотиками.
Испанские СМИ также написали о том, что, согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, Кузьминова как неудобного свидетеля ликвидировали украинские спецслужбы.
В августе 2023 года появилась информация о том, что Максим Кузьминов угнал в Харьковскую область Ми-8. В украинском телеэфире он утверждал, что получил от украинских спецслужб $500 тыс. (48,7 млн рублей) за измену Родине.
ФСБ России возбудило уголовное дело о государственной измене. В вертолёте также находились штурман Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов, которые не знали о планах Кузьминова. Обоих расстреляли после приземления Ми-8 на вражеской территории.