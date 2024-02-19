Киев, 20 февраля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Убийство лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский вертолёт Ми-8, могло произойти после того, как он пригласил к себе в гости свою бывшую девушку, 19 февраля сообщило интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Максим Кузьминов

По словам собеседника издания, недалеко от места происшествия нашли сгоревший автомобиль. Предположительно, именно на этой машине скрылись лица, которые стреляли в Кузьминова.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля испанская газета ABC проинформировала, что в Испании обнаружили тело Максима Кузьминова. Позже ГУР минобороны Украины подтвердило эту информацию.

Издание Daily Information уточнило, что труп Кузьминова обнаружил его сосед ещё 13 февраля. В свою очередь портал Eureka news, со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании, сообщил о том, что в последнее время у лётчика были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Испанские СМИ также написали о том, что, согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, Кузьминова как неудобного свидетеля ликвидировали украинские спецслужбы.

В августе 2023 года появилась информация о том, что Максим Кузьминов угнал в Харьковскую область Ми-8. В украинском телеэфире он утверждал, что получил от украинских спецслужб $500 тыс. (48,7 млн рублей) за измену Родине.

ФСБ России возбудило уголовное дело о государственной измене. В вертолёте также находились штурман Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов, которые не знали о планах Кузьминова. Обоих расстреляли после приземления Ми-8 на вражеской территории.