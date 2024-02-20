Мадрид, 20 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Документы, обнаруженные у убитого лётчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности. Об этом 20 февраля сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на источники.

Кадр из видео Максим Кузьминов

Отмечается, что обнаруженные у убитого документы не соответствуют личности Кузьминова и принадлежат 33-летнему жителю Украины, однако, по словам источников, речь идёт о пилоте, дезертировавшем из российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля испанская газета ABC сообщила об обнаружении, предположительно, тела лётчика-предателя Кузьминова. Отмечалось, что труп мужчины нашли на пандусе гаража с не менее чем шестью пулевыми ранениями.

Позднее в этот же день представитель Главного управления разведки украинского минобороны Андрей Юсов подтвердил факт смерти угнавшего в республику вертолёт Ми-8 Кузьминова.

Источники в ГУР вечером 19 февраля заявили украинским СМИ, что лётчика могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую девушку. Отмечалось, что на найденном неподалёку от места инцидента сгоревшем автомобиле могли скрыться стрелявшие в Кузьминова.

Агентство EFE 20 февраля подтвердило факт смерти угнавшего российский вертолёт с сослуживцами на Украину Кузьминова. По его информации, труп перебежчика нашли ещё 13 февраля.

Об угоне Кузьминовым российского военного вертолёта Ми-8 стало известно в августе 2023 года, ФСБ возбудило уголовное дело о государственной измене по этому факту. По словам лётчика, он получил от Киева за это $500 тыс. (48,7 млн рублей). Находившихся в вертолёте штурмана Хушбахта Турсунова и бортового техника Никиту Кирьянова, не знавших о планах предателя, расстреляли после приземления на контролируемой Киевом территории.