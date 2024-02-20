София, 20 февраля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Болгария задержала поставку 100 бронетранспортеров для украинской армии, потому что министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, сообщило Euractiv.

Soeren Stache/Global Look Press

«Это не элементарная транспортная операция, нужно задействовать довольно много составов», — заявил министр обороны Тодор Тагарев.

В материале говорится, что депутаты проголосовали за решение по бронетранспортерам почти три месяца назад, но за это время их не смогли перевезти из Софии в Русе.

Вопрос о БТР и другой военной помощи для Украины поднимали и во время визита болгарской парламентской делегации в Киев в начале февраля. Последним пакетом военной помощи Киеву болгарские власти пообещали вооружение, которое у Болгарии осталось ещё со времён СССР: старые ракеты С-300, бронетранспортеры, снаряды и минометы.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в связи с поставками вооружений Украине направила ноту странам НАТО. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для российских вооружённых сил.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил 19 февраля, что Москва планирует в феврале или марте запросить заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений Киеву.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что у России есть данные об утечках западного оружия с Украины. Глава государства подчеркнул, что киевские власти продают всё, что можно продать.

При этом военный эксперт Андрей Марочко заявил в декабре 2023 года, что ВСУ чаще стали использовать старое советское оружие. Так, на позициях ВСУ используют гаубицы Д-1 калибра 152 мм образца 1943 года, орудия Д-44 калибра 85 мм, разработанные в 1944 году, а также зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм, принятые на вооружение в 1948 году. Помимо этого, в феврале 2024 года Украина запросила у Канады более 83 тысяч подлежащих утилизации старых ракет CRV7.