Луганск, 27 декабря, 2023, 08:42 — ИА Регнум. ВСУ чаще стали использовать старое советское оружие, сообщил 27 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

George Shuklin

«На линии боевого соприкосновения всё чаще отмечается применение и использование ВФУ морально устаревшего советского оружия», — сообщил Марочко.

По данным эксперта, на позициях ВСУ российские средства объективного контроля обнаружили гаубицы Д-1 калибра 152 мм образца 1943 года, орудия Д-44 калибра 85 мм, разработанные в 1944 году.

Также ВСУ используют зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм, принятые на вооружение в 1948 году. На танкоопасных для себя направлениях командование ВСУ усиливает позиции противотанковыми пушками МТ-12 калибра 100 мм.

Как сообщало ИА Регнум, по данным сербского издания «Политика», из ВСУ наблюдается отток иностранных наёмников из-за того, что им перестали платить. Их не устраивает аргумент о том, что Запад остановил помощь Киеву.

Марочко 22 декабря сообщил, что ВСУ обстреливают город Кременная (ЛНР) с оборудованных в частных домах позиций в посёлке Заречное. ВСУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на краснолиманском направлении.