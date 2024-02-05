Киев, 5 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов запросил у Канады более 83 тысяч подлежащих утилизации старых ракет CRV7. Об этом он заявил в интервью Global News.

Marcelloo

«Мы надеемся, что это будет беспроигрышная ситуация», — заявил он.

По словам Буданова, списанные в Канаде ракеты помогут Вооружённым силам Украины (ВСУ) противостоять российской армии и избавят налогоплательщиков от затрат на их уничтожение. Так, более 83 тысяч ракет CRV7 хранятся на складе боеприпасов канадских вооружённых сил.

При этом ВСУ намерены использовать старые ракеты в ударных вертолётах и наземных пусковых установках.

В материале говорится, что канадские чиновники изучают вопрос передачи ракет Украине, однако предупредили о нестабильности CRV7, что делает ракеты опасными в обращении и транспортировке. В свою очередь, Буданов отметил, что у него нет никаких опасений по поводу CRV7, и украинские военные привыкли обращаться со старыми боеприпасами.

CRV7 — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со складывающимся оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Ракету приняли на вооружение в начале 1970-х годов.

Сначала спецоперации власти Канады выделили Украине более $2,4 млрд в качестве военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали чаще использовать старое советское оружие. По его словам, на позициях ВСУ обнаружили гаубицы Д-1 калибра 152 мм образца 1943 года, орудия Д-44 калибра 85 мм, разработанные в 1944 году, зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм, принятые на вооружение в 1948 году.

В январе 2024 года глава министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал Киеву шесть устаревших вертолетов Sea King. При этом военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что Германия передаёт Украине «хлам». Он отметил, что для обеспечения одного часа полёта этого вертолёта требуется 120 часов технического обслуживания и их использование может быть опасно для жизни украинских военных.

При этом оружие, которое западные союзники передают Украине, обнаружили на Ближнем Востоке и в Мексике. Это значительно повысило уровень недоверия со стороны Запада к Киеву.

В Минобороны России также напомнили, что передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов. Поставки вооружения только затягивают конфликт и сказываются на стабильности в Европе и мире, подчеркнули в ведомстве.