Путин заявил, что не сомневается в утечках оружия с Украины
Путин заявил, что не сомневается в утечке оружия с Украины на Ближний Восток
Бишкек, 13 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть данные об утечках оружия с Украины. Об этом глава государства сообщил 13 октября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают всё, что можно продать», — сказал он.
У России есть также данные о продажах вооружения на Ближний Восток, но «это не выглядит так, как будто это исходит от руководства Украины».
Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле.
По его словам, коррумпированные украинские власти и раньше торговали всем, что получали: воровали газ и нефть, продукты, материалы. Зампред Совбеза предупредил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что на протяжении минувших полутора лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью проигнорировали эту информацию.