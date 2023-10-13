Бишкек, 13 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть данные об утечках оружия с Украины. Об этом глава государства сообщил 13 октября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают всё, что можно продать», — сказал он.

У России есть также данные о продажах вооружения на Ближний Восток, но «это не выглядит так, как будто это исходит от руководства Украины».

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Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле.

По его словам, коррумпированные украинские власти и раньше торговали всем, что получали: воровали газ и нефть, продукты, материалы. Зампред Совбеза предупредил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что на протяжении минувших полутора лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью проигнорировали эту информацию.